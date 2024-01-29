Хоть необоснованная инициатива была выдвинута немецким депутатом, за этим вопросом стоит руководство ПАСЕ - депутат

БАКУ /Trend/ - Хоть необоснованная инициатива формально была выдвинута немецким депутатом Франком Швабе, известно, что за этим вопросом стоит само руководство Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое просто прикрывается социалистами.

Об этом в понедельник Trend заявила депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что некоторые европейские государства в последнее время проводят грязную кампанию против Азербайджана.

"Обеспечение признанной международным сообществом территориальной целостности Азербайджана, установление его суверенитета, конституционного строя по всей стране серьезно беспокоит некоторые западные страны и организации", - подчеркнула депутат.

С.Гусейнова также упомянула, что инициатива депутатов по оспариванию доверенностей на субстантивных основаниях была выдвинута руководителем политической группы социалистов Франком Швабе, и данная инициатива была одобрена.

"После членства Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в 2001 году проармянские, исламофобские силы использовали эту организацию как инструмент против Азербайджана. Неподтверждение полномочий азербайджанской делегации на первом заседании зимней сессии организации 22 января является следствием очередного предвзятого отношения к нашей стране.

Не случайно Франция и Германия так ревностно относятся к Армении. Таким образом, политики Франции и Германии, пришедшие к власти при финансовой поддержке армянского лобби, диаспоры, перешагивают через фундаментальные ценности. Именно проявлением этой горькой реальности считается "поддержка" предложения немецкого депутата Франка Швабе о недопустимости подтверждения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ", - сказала она.

По ее словам, данная позиция, представленная в ПАСЕ, рассчитана на нарушение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

"Некоторые политики стремятся быть армянами больше, чем сами армяне. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон и ему подобные, не отказываются от антиазербайджанской, исламофобской, антитюркской позиции.

Западные государства, 30 лет молчавшие о нарушенных правах, территориальной целостности и суверенитете Азербайджана, сегодня лезут из кожи вон ради Армении и армян. Даже добровольный уход армян из Карабаха они пытаются расценить чуть ли не как обвинение в этнической чистке против Азербайджана. Но они закрыли глаза на бедствия, причиненные азербайджанскому народу Арменией в начале 90-х годов.

Нынешняя позиция Запада и его лицемерных организаций, которые молчали, проявляли равнодушие и игнорировали Ходжалинский геноцид, этнические чистки и насильственную депортацию азербайджанцев, не реагировали на оккупацию Арменией азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет, просто лицемерна", - добавил С.Гусейнова.

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