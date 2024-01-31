МИД Азербайджана ответил председателю Палаты депутатов парламента Чехии

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил председателю Палаты депутатов парламента Чехии Маркете Пекаровой Адамовой.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации Айхана Гаджизаде, сделанной им в социальной сети X.

"Вместо того, чтобы комментировать вопросы, основанные на фальшивых армянских повествованиях, главе чешского законодательного органа Маркете Пекаровой Адамовой следовало бы спросить, когда Армения устранит территориальные претензии к своим соседям в своей конституции и законодательстве", - написал он.

Отметим, что председатель Палаты депутатов парламента Чехии находится с визитом в Армении.

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