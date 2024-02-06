ШОС верит, что президентские выборы в Азербайджане будут честными и прозрачными - Джан Мин

БАКУ /Trend/ - ШОС верит, что президентские выборы в Азербайджане будут честными и прозрачными.

Как сообщает во вторник Trend, об этом 6 февраля заявил глава делегации и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Джан Мин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым.

В ходе встречи, Мазахир Панахов отметил, что впервые выборы пройдут на всей территории Азербайджана.

Он довел до сведения гостей, что в свое время в результате оккупации Арменией азербайджанских земель более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны из своих домов, что в 2020 году Азербайджан освободил свои территории от оккупации и в 2023 году полностью обеспечил свою территориальную целостность. Он упомянул, что на освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных пунктов. Председатель ЦИК также добавил, что на президентских выборах за пост руководителя страны будут бороться 7 кандидатов и в период агитационной предвыборной кампании им предоставлялось бесплатное эфирное время три раза в неделю.

M.Панахов подчеркнул, что в целом за выборами будут наблюдать более 90 тысяч наблюдателей.

Джан Мин отметил, что президентские выборы являются очень значимым событием и выразил уверенность в том, что результаты выборов в Азербайджане будут успешными для дальнейшего развития страны. Он подчеркнул, что Азербайджан, один из ближайших партнеров ШОС, за последние годы добился больших успехов во всех сферах. Он также сказал, что верит в то, что президентские выборы пройдут справедливо и прозрачно.

"Согласно уставу, общими принципами нашей миссии являются невмешательство во внутренние дела страны, выявление недостатков и другие вопросы. Мы опубликуем результаты 8 февраля, когда наша миссия по наблюдению будет завершена.

Мы верим, что азербайджанский народ проявит свою политическую волю и проголосует за своего достойного кандидата", - добавил Д.Мин.

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