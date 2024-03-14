Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня прибывает с официальным визитом в Баку.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщает TurkicWorld со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Отметим, что 14 декабря 2023 года Хакан Фидан также побывал с официальным визитом в Азербайджане.

В рамках визита он принял участие в совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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