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Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период

Политика Материалы 21 марта 2024 16:59 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита по атомной энергетике в Брюсселе (Бельгия) встретился с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

"Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества стран в сферах экономики, транспорта и коммуникаций. В то же время были обсуждены подготовительные работы в связи с COP29 и региональная ситуация в постконфликтный период", - говорится в публикации ведомства.

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