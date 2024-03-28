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Расширение международных связей СГБ вносит важный вклад в борьбу с международным терроризмом - Али Нагиев

Политика Материалы 28 марта 2024 22:55 (UTC +04:00)
Расширение международных связей СГБ вносит важный вклад в борьбу с международным терроризмом - Али Нагиев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Расширение международных связей Службы государственной безопасности вносит важный вклад в оперативную деятельность по борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Как передает Trend, об этом сказал глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на состоявшемся сегодня торжественном мероприятии по случаю 105-летия создания органов безопасности Азербайджана.

"Расширение международных связей СГБ, в том числе существующих партнерских отношений почти со 100 органами спецслужб стран мира, основанных на национальных интересах и взаимном доверии, и в частности нейтрализации внешних угроз, вносит значительный вклад в оперативную деятельность по борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью", - сказал он.

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