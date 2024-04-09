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Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана (ФОТО)

Политика Материалы 9 апреля 2024 09:21 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации размещенной на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Было отмечено, что министры провели встречу один на один.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кыргызскую Республику. В рамках визита запланировано проведение двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами этой страны.

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Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кыргызстана (ФОТО)
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