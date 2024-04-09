Очередные триггеры дестабилизации Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - В современной геополитической конфигурации мира Южный Кавказ продолжает оставаться в эпицентре интересов внерегиональных акторов. Однако усиленное внимание внешних сил не всегда побуждает к взаимному поиску компромиссов или путей сотрудничества между странами, а порой выступает триггером дестабилизации региона. Некоторые страны, в том числе и Франция, преследуя определенные цели, пытаются разделить регион на сферы влияния.

Существует несколько причин возрастающего внимания внерегиональных акторов на Южном Кавказе. В первую очередь, интенсивная внешнеполитическая повестка Эмманюэля Макрона в регионе, в частности связана с тем, что Москва на время снизила внимание в южно-кавказском направлении в связи с конфликтом в Украине. Это создало шансы для геополитических маневров внешних игроков. Так, у той же Франции наиболее широкий спектр действий, включая наращивание военно-политической поддержки Армении.

Франция планирует сорвать мирный процесс, препятствуя региональному сотрудничеству. Стремится использовать Армению в качестве своего рода логистического крана. В свою очередь, Иран и Россия расценивают действия Франции как стремление дестабилизировать ситуацию в регионе. Так, один из главных рисков для Ирана - это присутствие члена НАТО у ее северных границ. На официальном уровне, страна неоднократно называла это нарушением "красной черты".

Рост антироссийских тенденций в армянском руководстве спровоцировали заморозку участия Армении в ОДКБ, ограничения на прием карт "Мир" в банках страны, решение о прекращении службы российских пограничников в аэропорту "Звартноц". Все эти действия доказывают резкую смену внешнеполитического курса страны в пользу ЕС и выглядит как геополитический вызов для России на Южном Кавказе. Более того, такие внешние силы могут препятствовать участию Армении в транспортном проекте "Север-Юг" и блокировать создание потенциальных коридоров между странами, что можно расценить как общий геоэкономический риск для Ирана и России.

В то время как есть все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, внешние силы создают "миссии наблюдателей" на границе двух стран. Это придает импульс росту реваншистского настроения у Армении и препятствует нормализации двусторонних отношений. В мандате гражданской миссии ЕС в Армении указано: "EUMA является важным компонентом усилий ЕС по поддержанию мира в регионе…". Чрезмерная активность сотрудников этой миссии на условной азербайджано-армянской границе и рост количества сотрудников до 209 вызывает сомнения. В январе этого года, число патрулей EUMA в приграничных с Азербайджаном районах Армении достигло 1500. 20 марта этого года, парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на условной границе с Азербайджаном. Это означает, что мандат EUMA может быть продлен в дальнейшем, а ее состав постепенно расширится.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью информационному порталу "Известия", что "сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса".

Вовлечения в регион третьих стран-явление не новое. Эта тенденция продолжает усиливаться. Например, существует идея, что под патронажем Франции может быть создан альянс Армения-Греция-Франция-Индия. Это военное сотрудничество было анонсировано в ходе визита министра обороны Греции Николаоса Дендиаса в Ереван. Если Греция пытается действовать в противовес Турции в регионе, то Индия фокусируется на достижении нескольких целей. В первую очередь, это экономическая выгода. Индия рассматривает Южный Кавказ как альтернативный маршрут в Европу в обход Суэцкого канала по маршруту Иран – Армения – Грузия – Черное море, однако существуют более благоприятные условия для реализации этого проекта через территорию Азербайджана. Есть вероятность того, что это внешнеполитическое решение Индии ограничивается позицией "друг моего врага - мой враг". Вооружая Армению, Индия демонстрирует политический жест в ответ на тесные связи Азербайджана и Пакистана.

Индия один из главных поставщиков оружия в Армению. По разным оценкам, суммарный объем контрактов вооружения и военной техники составляет около 2 миллиардов долларов США по широкой номенклатуре.

Поставка Индией вооружения в Армению усиливает риск новой эскалации.

Таким образом, реальная кавказская мозаика состоит из стран, у которых разные векторы внешней политики, поэтому геополитическая обстановка региона сложная. При таких условиях, вмешательство внерегиональных акторов усугубит ситуацию и создаст угрозу миру.

Франция пытается извлечь выгоду в свою пользу, представляя себя в роли гаранта безопасности Армении на Южном Кавказе. Однако, подобная практика Франции доказала свою малоефективность. Невозможно быть "Наполеоном везде" в условиях современного миропорядка. Франция и другие страны члены НАТО пытаются создать пояс нестабильности. Армения, пригласив в регион западных наблюдателей, проводя перевооружение армии пытается таким образом нивелировать статус Азербайджана, который сложился по результатам Второй Карабахской войны осенью 2020 года.

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