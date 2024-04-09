На встрече в Брюсселе Армении не удалось добиться желаемого результата - комментарий

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении не смогло добиться желаемого результата на встрече в Брюсселе 5 апреля.

Об этом Trend сказал во вторник военный эксперт Эльхан Шихалиев.

По его словам, армяне хотели получить гарантии от США и ЕС под предлогом якобы "угрозы их безопасности со стороны Азербайджана", но были разочарованы.

"Армяне до 5 апреля всячески пытались провоцировать Азербайджан. Однако Азербайджан не поддался на провокацию. Теперь армяне пытаются убедить своих союзников в том, что Азербайджан якобы представляет угрозу для Армении. Поэтому армяне прибегают к провокациям на условной границе. Однако миссия Европейского союза в Армении почему-то этого не документирует. Это также указывает на их лицемерие. Другими словами, они пытаются создать такую ситуацию, будто Азербайджан заинтересован в возможном конфликте", - сказал Шихалиев.

Как отметил военный эксперт, даже если Армения не получит гарантий безопасности, то в качестве части большого плана захочет спровоцировать Азербайджан на конфликт перед COP29.

"Цель в том, чтобы вызвать сомнения в безопасности у мирового сообщества в преддверии престижного мероприятия в Азербайджане и заставить его думать, что это якобы один из опасных регионов, передать месседж о том, что "здесь может возникнуть конфликт". И этого больше всего хочет покровитель Армении - Франция. Армения не имеет стабильной политической линии. Различные игры, которые происходят в нашем регионе, строятся на Армении. Она не в состоянии самостоятельно принимать решения, и нам это известно", - сказал Шихалиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!