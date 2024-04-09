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Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана (ФОТО)

Политика Материалы 9 апреля 2024 14:50 (UTC +04:00)
Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети "X", сообщает во вторник Trend.

Было отмечено, что переговоры прошли в условиях полной открытости и доверия, характеризующих братские отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения стратегического партнерства двух стран.

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Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана (ФОТО)
Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана (ФОТО)
Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана (ФОТО)
Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана (ФОТО)
Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана (ФОТО)
Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и Президентом Кыргызстана (ФОТО)
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