Обсуждены межпарламентские связи между Азербайджаном и Кыргызстаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 апреля 2024 года в рамках официального визита в Кыргызскую Республику министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеш) Нурланбеком Шакиевым.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о стратегическом сотрудничестве в различных сферах, перспективах дальнейшего сотрудничества и межпарламентских связях между двумя странами.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что исторические дружеские и братские связи между Азербайджаном и Кыргызстаном еще более укрепились в результате существующего взаимного доверия и политического диалога между лидерами двух стран и закреплены в "Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой". Было упомянуто, что взаимные визиты и контакты способствуют развитию существующих отношений стратегического партнерства, а также расширению договорно-правовой базы.

В ходе встречи Джейхун Байрамов отметил важность взаимной поддержки позиций стран, особенно в межпарламентской плоскости, подчеркнул наличие широких перспектив в развитии межпарламентских связей.

Наряду с этим была подчеркнута важность развития отношений в рамках региональных и международных организаций. В частности, было упомянуто о важности наличия широких перспектив сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), а также интенсивных контактов между государствами-членами ОТГ в направлении использования имеющегося потенциала. Была выражена уверенность в том, что внеочередной саммит ОТГ, который состоится в июле текущего года в городе Шуша, и официальный саммит, который состоится в октябре в Бишкеке, станут одними из контактов, которые послужат развитию организации.

Джейхун Байрамов также проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Председатель Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, в свою очередь, сказал, что его страна придает большое значение братским отношениям с Азербайджаном, основанным на исторических связях, и есть перспективы совершенствования существующего сотрудничества в ранее упомянутых сферах. Напомнив о своем визите в Азербайджан в прошлом году для участия в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, спикер добавил, что с каждым днем сотрудничество между парламентами двух стран углубляется.

В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.

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