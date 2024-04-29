Весенняя гармония в Баку – тонкость женского вкуса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт "Гармония весны", где прозвучали известные музыкальные произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зарифа Керимова, Оксана Гюль, Гюльшан Мехтиева (фортепиано) и солистка Государственного симфонического оркестра Наргиз Алиева (флейта).

Четыре исполнительницы своей игрой подарили зрителям приятный музыкальный вечер, где каждый зритель мог почувствовать волшебство музыки. Весенняя гармония в музыке, эмоции музыкантов и аплодисменты зрителей придали вечеру особую ауру торжества духовности. Тонкость женского вкуса сквозь призму классического искусства, энергетическая связь музыкантов со зрительным залом были такими же теплыми, как весенняя погода в Баку.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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