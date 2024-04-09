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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 9 апреля 2024 15:44 (UTC +04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 9 апреля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Турции поздравил главу нашего государства с праздником Рамазан, передал пожелания процветания нашему народу.

Выразив признательность за оказанное внимание и поздравление, Президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с праздником, пожелал благополучия народу Турции.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские, братские и союзнические отношения будут и дальше развиваться и укрепляться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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