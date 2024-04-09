МККК давно утратил нейтралитет (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Как и ряд международных организаций, Международный комитет Красного Креста (МККК) уже давно утратил свой нейтралитет.

Об этом сказал Trend во вторник политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

По его словам, МККК занимается реализацией целей, поставленных перед ним отдельными странами, а не задачами в соответствии со своим уставом.

"И во время Первой Карабахской войны МККК занимал совершенно иную позицию в отношении пленных и взятых в заложники азербайджанцев. В Ходжалы и на других территориях обнаруживаются массовые захоронения наших граждан, и ответственность в этом вопросе ложится и на МККК. Несмотря на то, что во время Карабахской войны пропали без вести более 4 тысяч азербайджанцев, МККК не проводил работы по их поиску и возвращению из плена", - сказал он.

Э.Мирзабейли отметил, что подобное лицемерное поведение МККК наблюдалось и во время Второй Карабахской войны.

"Во время Второй Карабахской войны МККК активно включился в процесс решения проблем армян", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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