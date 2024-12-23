Глава МИД Азербайджана обсудил с сербским коллегой стратегическое партнерство стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Сербию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу в расширенном составе с министром иностранных дел этой страны Марко Джуричем.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

В ходе встречи были обсуждены политические, военно-экономические, в сфере энергетики, гуманитарные и другие аспекты стратегического партнерства между двумя странами. Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой суверенитета и территориальной целостности друг друга, плодотворным сотрудничеством в рамках региональных и международных платформ.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о процессе нормализации отношений с Арменией, а также проблемах, остающихся в контексте мирной повестки.

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