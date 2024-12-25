Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с авиакатастрофой в Актау

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном Саммите глав государств-участников СНГ, который пройдет сегодня в городе Санкт-Петербург, во время его пребывания в воздушном пространстве России было доложено о произошедшей авиакатастрофе, и глава государства дал поручение о немедленном возвращении.

Как сообщает Trend, сразу после приземления самолета в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президент Ильхам Алиев провел совещание в связи с инцидентом.

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