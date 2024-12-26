БАКУ/Trend/ - Самолет с 7 пострадавшими и телами 4 граждан, погибших в авиакатастрофе в Актау, вылетел в Баку, сообщает в четверг Trend.

Самолет приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев примерно через 50 минут.

Отметим, что сегодня в целях продолжения лечения в Азербайджане лиц, пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" J2-8243, выполнявшего рейс Баку-Грозный, специальным самолетом МЧС 7 человек были доставлены в Баку в сопровождении врачей и психологов.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).