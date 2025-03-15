МИД Азербайджана приветствует подписание соглашения о делимитации кыргызско-таджикской границы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика приветствует подписание соглашения о делимитации и демаркации границы между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Это историческое соглашение - важный шаг, который еще больше укрепит дружественные отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном, стабильность и процветание Центральной Азии. Мы искренне поздравляем обе братские страны с этим важным достижением", - говорится в публикации.

Отметим, что 13 марта Таджикистан и Кыргызстан подписали договор о государственной границе. Документ был подписан по итогам переговоров между главами государств Таджикистана и Кыргызстана, что стало важным шагом в укреплении отношений двух стран.

Кроме того было подписано Совместное заявление о дальнейшем укреплении дружбы и добрососедства.

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