Президент Ильхам Алиев: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет значительный вклад в обеспечение прав наших народов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан оценивает запуск Платформы НПО Глобального Юга в Баку как знак признания своей деятельности в качестве председателя Движения неприсоединения и COP29. Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет значительный вклад в то, чтобы усилить голоса наших народов, донести их позицию до международного сообщества, а также защитить и обеспечить их права.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

Глава государства отметил, что результатом усилий Азербайджана по наращиванию активного диалога между Глобальным Югом и Глобальным Севером через поддержку атмосферы взаимного доверия и понимания, а также благодаря последовательным и сбалансированным действиям нашей страны с целью обеспечить труднодостижимый консенсус стал достигнутый в рамках COP29 «Бакинский прорыв».

«COP29, организованная Азербайджаном, ознаменовала собой исторический успех, и наша страна по праву гордится наследием COP29, в которой приняли участие около 80 тысяч участников из 197 стран», - подчеркнул Президент.