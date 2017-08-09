Температура воздуха в Азербайджане несколько понизится

9 августа 2017 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром в некоторых местах полуострова вероятен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 25-28, днем - 32-37, в Баку ночью - 26-28, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 27-28, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 28-29, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 29-30 градусов тепла.

После продолжающегося на протяжении нескольких дней зноя 10-11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается постепенное снижение температуры на 3-5 градусов, усиление временами северо-западного ветра.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, на отдельных территориях Большого Кавказа ливневого характера. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 21-26, днем - 35-40, в горах ночью - 17-22, днем - 27-32 градуса тепла.

После продолжающейся несколько дней жаркой погоды с завтрашнего утра до второй половины дня пятницы в некоторых районах временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах Большого Кавказа - ливневого характера, усиливающийся западный ветер. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов. В некоторых горных реках Большого Кавказа возможно повышение уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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