Обнародован прогноз погоды на январь в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, сообщили в пятницу Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов страны.

Объем месячных осадков будет близок к климатической норме, на некоторых территориях несколько выше нормы.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла (ночью - 2-7 градусов тепла, в отдельные дни - до 3 градусов мороза, днем - 8-13, в отдельные дни - 1-5 градусов тепла), что близко к климатической норме и несколько выше ее.

Объем месячных осадков будет близок к климатической норме, местами несколько выше (норма 18-28 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова)

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