Завтра в Баку будет пасмурно, возможна морось

3 января 2018 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером в отдельных местах возможен слабый туман, морось, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем - 7-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана в четверг преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер восточный. Ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 5-10, на высокогорной территории 12-17 градусов мороза, днем от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день Нового года
Общество 31 декабря 2017 15:50
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие выходные
Общество 29 декабря 2017 16:17
На праздники погода в Азербайджане будет нестабильной
Общество 29 декабря 2017 13:32
Завтра в Баку без осадков, ночью и утром местами слабый туман
Общество 28 декабря 2017 13:04
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла
Общество 27 декабря 2017 13:45
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 26 декабря 2017 13:13
Завтра в Баку сильный ветер, без осадков
Общество 25 декабря 2017 13:20
Завтра в Баку ожидается дождь
Общество 23 декабря 2017 14:25
В Азербайджане ожидается ветреная погода, в некоторых районах - снег
Общество 22 декабря 2017 15:39
Завтра в Баку будет ветрено, слабый туман
Общество 21 декабря 2017 20:05
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Общество 20 декабря 2017 16:21
Завтра в Баку будет ветрено, местами туман
Общество 19 декабря 2017 13:10
Завтра в Баку до 13 градусов тепла
Общество 18 декабря 2017 13:32
В воскресенье в Баку будет пасмурно
Общество 16 декабря 2017 13:03
Облачная погода в Азербайджане сохранится до конца недели
Общество 15 декабря 2017 14:43
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 13 декабря 2017 14:34
Завтра в Баку до 12 градусов тепла
Общество 12 декабря 2017 13:24
Завтра в Баку преимущественно без осадков
Общество 11 декабря 2017 13:26