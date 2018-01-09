Завтра в Баку ожидаются сильный ветер, мокрый снег

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется нестабильная погода, временами дождь, местами мокрый снег, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Сильный северо-западный ветер во второй половине дня несколько стихнет.

На Абшеронском полуострове и в Баку ночью и днем прогнозируются 2-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами дождь, в горных и предгорных районах - снег, в северных и восточных районах ожидается сильный снег. Местами усиливающийся западный ветер.

Ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 0-5 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.