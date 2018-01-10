Больше всего снега выпало в селении Гырыз Губинского района

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана со вчерашнего полудня до сегодняшнего утра погода была нестабильной, сообщили в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
В ряде районов и на Абшеронском полуострове дул сильный северо-западный ветер, в большинстве районов шел снег, в отдельных местах мокрый снег и снег.
Наибольшее количество осадков выпало в Гусаре (11 миллиметров). Больше всего снега выпало в Гырызе, толщина снежного покрова составила здесь 13 сантиметров.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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