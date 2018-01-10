В Азербайджане в определенных зонах разрешено уменьшать площадь зеленых насаждений

10 января 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Площадь зон зеленых насаждений в полупустынной зоне может быть уменьшена на 20-30 процентов, в степной и лесостепной зоне может быть увеличена на 10-20 процентов.

Эти требования содержатся в «Нормах обеспечения населенных пунктов зелеными насаждениями», утвержденных Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно нормам, площадь зеленых насаждений в средних и малых городах, поселках и сельских поселениях, в зонах, окруженных лесами, в прибрежных зонах крупных рек и водохранилищ может быть уменьшена не менее чем на 20 процентов. При проектировании промышленных зданий удельный вес зоны зеленых насаждений должен регулироваться в зависимости от направления производства. Ширина санитарно-защитной зоны может быть изменена с учетом текущей экологической ситуации (фоновые уровни загрязнения атмосферы, рельеф почвы, характеристики производства, метеорологические факторы и т.д.).

При проектировании улиц и проспектов в населенных пунктах уровень зеленых насаждений на человека должен составлять пять квадратных метров в очень крупных и крупных городах, в средних городах - четыре квадратных метра и три квадратных метра в других населенных пунктах. В зависимости от зон зеленых насаждений, размера санитарно-защитных зон, природно-климатических и других местных особенностей площадь питомников на человека должна составлять 0,2-0,4 квадратных метра.

Согласно нормам, города с населением более одного миллиона человек относятся к очень крупным, города с населением от 250 тысяч до миллиона человек - к крупным, города с населением от 100 до 250 тысяч – большим, города с населением от 50 до 100 тысяч – средним, города с населением до 50 тысяч относятся к малым городам. Поселки включены в группу малых городов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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