В Азербайджане будет проведен экзамен для будущих адвокатов

12 января 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 28 января пройдет письменный тестовый экзамен для кандидатов в адвокаты, сообщили в пятницу в Коллегии адвокатов Азербайджана.

Информация о месте проведения экзамена и других вопросах будет предоставлена в ближайшие дни через прессу.

Согласно указу Президента Азербайджана от 7 ноября 2017 года, для эффективного обеспечения права на получение гражданами качественной юридической помощи, Коллегии адвокатов рекомендовано увеличить число адвокатов.

В связи с этой рекомендацией 9 декабря 2017 года решением президиума Коллегии адвокатов был восстановлен процесс приема документов, и впервые в истории Коллегии адвокатов кандидатам была представлена программа подготовки к экзамену. По окончании приема документов (11 января) число кандидатов составило около 2000 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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