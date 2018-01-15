Завтра в Баку до 5 градусов тепла

15 января 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами возможны осадки, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ветер северо-восточный.

На Абшеронском полуострове и в Баку температура ночью 0 – 2, днем 3 – 5 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится от 773 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах пройдут осадки, возможен снег. Восточный ветер днем временами будет усиливаться.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 3-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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