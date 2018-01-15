Завтра в Баку до 5 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами возможны осадки, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Ветер северо-восточный.
На Абшеронском полуострове и в Баку температура ночью 0 – 2, днем 3 – 5 градуса тепла.
Атмосферное давление снизится от 773 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах пройдут осадки, возможен снег. Восточный ветер днем временами будет усиливаться.
Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 3-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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