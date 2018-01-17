В Азербайджане наблюдается рост больных вирусами гепатита В и С

17 января 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается увеличение числа больных педикулезом, вирусным гепатитом В и С, скарлатиной, бруцеллезом, ветряной оспой, сифилисом и туберкулезом легких.

В январе-ноябре пошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года случаи заболевания вирусом гепатита А и гонореей снизились на 13,6 процента и 3,8 процента соответственно.

За указанный период количество заболеваний, приходящихся на 100 тысяч человек, вирусом гепатита А сократилось на 14,4 процента, гонореей – на 4,7 процента.

Не зарегистрированы случаи заболеваний острым полиомиелитом, эпидемическим паротитом, туляремией, краснухой, врожденным синдромом краснухи, дифтерией, столбняком, корью, коклюшем и малярией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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