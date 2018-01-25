В бакинском метро пассажир спрыгнул с платформы на пути

БАКУ /Trend/ - В четверг в 18:50 на станции метро "Иншаатчылар" Бакинского метрополитена пассажир спрыгнул с платформы на пути и побежал по рельсам в направлении станции "Эльмляр Академиясы", сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, работники станции немедленно отключили напряжение на рельсах и вместе с сотрудниками полиции начали поиск этого человека.

"Он был задержан. Было установлено, что это Алескеров Тамерлан Ровшан оглу, 1992 года рождения. Он был передан правоохранительным органам. В результате случившегося возникла 10-минутная задержка в движении поездов, которая в настоящее время уже устранена", - сказал Пашаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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