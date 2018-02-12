Армян переселяли в регионы, которые никогда им не принадлежали - историк

БАКУ Trend/ - Армян переселяли в регионы, которые никогда им не принадлежали.

Об этом Trend в понедельник сказал завкафедрой истории Азербайджана (факультеты естественны наук) Бакинского государственного университета (БГУ), доцент Мехман Абдуллаев, высказывая свою точку зрения на публикации некоторых российских СМИ, финансируемых армянами, по поводу того, что Ереван якобы является исторической армянской землей.

«Очевидно, что в 1832 году из 65 280 армян, зарегистрированных в Иреване, 45 207 человек, или 70 процентов, составляли армяне, переселенные из государства Каджаров и Османской империи. Демографический результат массового переселения армян в Иреван стал очень тяжелым для нашего народа. По статистике 1832 года, число армянских семей, проживавших в Иреване, резко увеличилось с 12694 до 20 927. Согласно статистике того же года, из 115115 человек населения 49 875 человек, или 43,3 процента, составляли азербайджанские тюрки. Таким образом, азербайджанские тюрки, которые были коренным народом региона, вскоре потеряли свою доминирующую этническую позицию на своей родине и стали составлять этническое меньшинство», - сказал Абдуллаев.

Историк сказал, что в 1827 году Иреванское и Нахчыванское ханства подверглись русской оккупации и в 1828 году при поддержке царской власти стали «армянской провинцией».

По его словам, во время оккупации 359 азербайджанских сел (310 в Иреванской провинции) их население подверглось массовой резне и было изгнано из своих родных домов.

Ученый-историк сказал, что массовое размещение около 130 тысяч армян, переселенных из государства Каджаров и Османской империи, именно в данном регионе привело к серьезным демографическим изменениям. Еще большие изменения произошли в составе сельского населения Иревана и Нахчывана.

«Историк И.И.Шопен, который провел всесторонний анализ данного региона, точно зная, что армяне не являются местным, коренным населением, говорил, что правильно будет называть их «проживавшими до» (то есть до подписания Туркменчайского договора). Но при составлении некоторых таблиц он почему-то поменял мнение и старался представить их в качестве «местного» населения. В 1832 году при камеральной переписи число «местных», то есть «проживавших до», армянских семей достигало 4 428 (13 058 мужчин, 12 093 женщин, всего 25 151)", - сказал Абдуллаев.

Ученый сказал, что до массового переселения подавляющее большинство населения в Иреванском, Нахчыванском и Ордубадском регионах – 78,4 процента составляли азербайджанские тюрки. Но в результате политики переселения, проводимой Россией в течение четырех лет, резко изменилась демографическая картина региона.

«Спустя короткий промежуток времени в регионе произошел своего рода «демографический взрыв»: в 1832 году «в армянской провинции» проживала 31 201 семья, или 164 450 человек (86 786 мужчин, 77 664 женщины). В результате азербайджанские тюрки стали составлять 51,53 процента населения, а процент армянского населения увеличился более чем в 2,2 раза, поднявшись с 21,6 процента до 48,47 процента», - сказал историк.

Доцент сказал, что несмотря на массовое переселение армян, в 1832 году в Иреванском регионе проживало очень мало представителей высшего класса из армян.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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