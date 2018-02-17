Баку полностью готов в Чемпионату Европы по прыжкам на батуте - Техкомитет UEG

БАКУ /Trend/ - Баку прекрасно подготовился к проведению XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, сказал в субботу журналистам в Баку президент технического комитета Европейского Союза гимнастики (UEG) по прыжкам на батуте Владимир Земан.

По его словам, Национальная арена гимнастики, на которой пройдут соревнования прекрасно к ним подготовлена.

"Одна из частей встречи технического комитета была посвящена осмотру зала, проверке вычислительной техники и подготовке результатов. Все подготовлено на высоком уровне. Осталось только вернуться и провести прекрасное первенство в Баку", - сказал Земан.

Земан отметил, что в настоящее время перед Техкомитетом стоят две основные задачи.

"Первое - уровень соревнований, где важен опыт организаторов. Второе - развитие спорта, не только среди взрослых спортсменов, потому что они участвуют в Олимпийских играх, но и у юниоров, так как для них это квалификация на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут во второй половине этого года. Для взрослых спортсменов Чемпионат Европы - квалификация на II Европейские игры, которые пройдут в Белоруссии в будущем году. Это значит, что предстоящий турнир в Баку будет очень представительным, сюда приедут самые лучшие спортсмены из многих стран. Это большой интерес и для зрителей", - сказал глава Техкома.

Как, в свою очередь, отметил член Технического комитета Луис Нуньес, ожидания от предстоящих соревнований у техкома самые высокие. Нуньес также подчеркнул, что для прыжков на батуте, как для вида спорта очень важно расти.

"Это наша главная цель. Мы очень волнуемся и хотим, чтобы данный вид спорта становился все значительнее и значительнее. И конечно, этот Чемпионат Европы, который послужит квалификационным отбором на Юношескую Олимпиаду, очень важен, причем не только для нас, но особенно для стран, которые хотят попасть на эти соревнования. Поэтому мы ожидаем, что турнир пройдет на самом высоком уровне. Это юниоры, которые становятся все лучше и лучше. И мы ожидаем, что соревнования будут очень серьезными, особенно на батуте. Тамблинг тоже развивается, и нужно, чтобы новые страны присоединялись к этому виду спорта", - сказал Нуньес.

12-15 апреля в Баку впервые пройдет Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке. На соревнованиях ожидается участие, в общей сложности, более 400 гимнастов из 26 стран.

Соревнования станут примечательны тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские Игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на II Европейские Игры 2019 года.

(Автор: Анвар Мамедов)

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