В UNEC почтили память шехида Махира Мирзоева (ФОТО)

19 февраля 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете почтена память шехида апрельских боев, выпускника UNEC Махира Мирзоева.

В мероприятии, состоявшемся на факультете "Экономика" UNEC, приняли участие преподаватели, друзья, товарищи по службе и члены семьи шехида.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память всех шехидов, пожертвовавших жизнью во имя защиты своих земель. Декан факультета "Экономика", доцент Асиман Гулиев, рассказывая о шехиде-выпускнике, отметил, что Махир был ответственным, трудолюбивым, в то же время у него было сильно развито чувство патриотизма. Он превратился во всеобщего любимца. Депутат, заведующий кафедрой «Цена и оценка» UNEC, профессор Хангусейн Казымлы подчеркнул, что высоко ценит героев, которые во имя целостности, свободы родины пожертвовали своей жизнью, чья память о них вечно будет жить в сердцах. Он отметил, что семья UNEC гордится такими героями, как Махир.

Несмотря на то, что отец М.Мирзоева Сабир Мирзоев уход из жизни сына в молодом возрасте считает трагедией, он гордится тем, что его сын стал шехидом, защищая Родину. Мирзоев отметил, что его сын и другие солдаты, которые стали шехидами во время освобождения вершины Лелетепе, открыли путь победы, с честью вписавшийся в историю нашего народа.

Магистр 1 курса UNEC, сестра шехида Айгюль Мирзоева, товарищи по группе и боевые друзья Махира поделились воспоминаниями о нем. На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о студенческой жизни Махира.

Следует отметить, что Махир Мирзоев, окончив в 2015 году факультет "Экономика" UNEC, отправился на военную службу. В 2016 году Махир героически стал шехидом в апрельских боях в направлении Тертерского района. 9 апреля его тело было предано земле.

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