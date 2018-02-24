В Баку состоялись выставка и литературно-художественное мероприятие "Голос Карабаха" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в рамках Международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", учрежденной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой при организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, состоялась выставка и литературно-художественное мероприятие "Qarabağın səsi"("Голос Карабаха"), посвященные 26-й годовщине Ходжалинской трагедии, сообщает Trend.

На мероприятии присутствовали официальные лица правительства, видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, представители науки, культуры, искусства и спорта, свидетели Ходжалинского геноцида.

Вначале гости ознакомились с выставкой художественных работ в рамках акции "Qarabağın səsi". В экспозицию вошли произведения как профессиональных художников, так и художников-любителей. В каждой представленной художественной работе отражена вся боль и горечь Ходжалинской трагедии. Несмотря на то, что некоторые участники выставки совсем юные, в своих работах они смогли показать ужасы Ходжалинской трагедии.

Как рассказал журналистам руководитель проекта Мурад Гулубейли, для участия в акции "Qarabağın səsi" было представлено более 300 работ. 15 февраля в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялся отборочный этап художественных работ. Для участия в выставке не ставились возрастные ограничения. Возраст самого младшего участника – 4 года. Свои работы представили авторы не только из Азербайджана, но и из России, Турции, Израиля, Швеции.

В экспозицию выставки вошли более 120 работ 110 авторов.

Отметим, что также на выставке были представлены книги и другие печатные издания, диски с документальными фильмами о Ходжалинской трагедии.

После ознакомления с экспозицией состоялось литературно-художественное мероприятие.

Юная Фидан Гусейнова прочитала стихи, которые вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила памяти погибшей в результате армянской провокации жительницы села Алханлы Физулинского района Азербайджана - двухлетней Захры Гулиевой.

На сцене было зажжено множество свечей в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Ведущие мероприятия заслуженная артистка Наргиз Джалилова и Эмиль Шахзаде в своих выступлениях отметили, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Было подчеркнуто, что в рамках Международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", стартовавшей в 2008 году, целью которой является донесение правдивой информации об этой страшной трагедии до мирового сообщества, во многих странах мира проходят мероприятия, конференции, семинары, выставки, а также издаются книги, снимаются фильмы, посвященные Ходжалинской трагедии.

Горькими воспоминаниями с участниками мероприятия поделилась Рахиля Гулиева, свидетельница Xoджалинского геноцида. Минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Далее в исполнении известных деятелей культуры и искусства, были представлены произведения азербайджанских композиторов, литературно-музыкальные композиции, стихи, а также сценические постановки.

В программе выступили солисты Азербайджанской государственной хоровой капеллы, музыканты Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Теймура Гейчаева, студенты Азербайджанской национальной консерватории, актеры Государственного театра пантомимы, народные артисты Алим Гасымов, Зульфия Ханбабаева, заслуженные артисты Фергана Гасымова, Аббас Багиров, Мехрибан Зяки, Севда Алекперзаде, Тунзаля Агаева, исполнители Нигяр Джамал, Эльнур Гусейнов, а также руководитель литературного проекта "Söz" - поэтесса Нигяр Гасанзаде и другие.

В заключении мероприятия был продемонстрирован документальный фильм "Dərdimi çəkirəm", созданный в поддержку Международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".

(Автор: Джани Бабаева)

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