В Баку будет ограничено движение в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятием, которое планируется провести в связи с 26-ой годовщиной Ходжалинского геноцида, 26 февраля будет ограничено автомобильное движение на ряде улиц Баку, сказал в воскресенье Trend начальник отдела по связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку МВД, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, завтра на всех параллельных улицах и проспектах, пересекающихся в направлении проспекта Ходжалы и проспекта Хатаи, будет ограничено и изменено направление движения транспортных средств.

«Начиная с 08:00 26 февраля и до завершения мероприятия будет ограничено и изменено направление движения транспортных средств к проспекту Ходжалы с улиц Наджафгулу Рафиева, Юсифа Сафарова, Сергея Сенюшкина, Фазаила Байрамова, Мехти Мехтизаде, Сулеймана Везирова, Сабита Оруджева, академика Иззата Оруджева, Аяза Исмайлова»,-сообщил Асадов.

Вагиф Асадов обратился к гражданам, собирающимся посетить мемориал «Плач матери», с просьбой воспользоваться общественным транспортом.

(Автор: Самир Али)

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