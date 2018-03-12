Фундаментальный научный вклад в изучение национальной идеи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Москве издан двухтомник академика Рамиза Мехтиева, посвященный вопросам формирования национальной идеи.

Национальная идея во все времена составляла и составляет первостепенный элемент в сложной общественно-политической, культурно-этнической системе существования народа. Все этносы стремятся познать себя максимально глубоко, проникнуться мыслями своих предков, понять протекание исторических процессов, которые привели к нынешнему сложившемуся социально-культурному национальному объединению.

Этногенез азербайджанцев являлся предметом исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. Однако эти исследования, затрагивая самые разные аспекты данного вопроса, никогда не ставили задачу системного подхода. В этом контексте двухтомник руководителя Администрации Президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева стал, можно с уверенностью сказать, кардинально новым исследованием о происхождении азербайджанского народа, его становлении, формировании национальной идеи. Как сообщает Азертадж, книги выпущены в Москве: первая - издательством «Столица», вторая – «Политическая энциклопедия». Фундаментальность и даже, не будет преувеличением сказать, уникальность этого труда связаны с тем, что автор подходит к разработке данной весьма сложной проблемы в историко-философском ключе, исследует становление национальной идеи, начиная с основ формирования азербайджанского народа, затрагивает те исторические моменты, которые сыграли ключевую роль в этом многотрудном процессе.

Польза познания истории в формировании национальной идеи

Первая книга академика Рамиза Мехтиева называется «О пользе познания истории в формировании национальной идеи». Ученый вложил огромный труд в раскрытие национальной идеи, подчеркивая жизненную важность определения понятий, которые обосновались в фундаменте национального сознания. В предисловии к первой книге он подчеркивает, что сам факт существования независимого государства уже дает основание тому, чтобы интеллектуальная мысль Азербайджана повернулась в сторону «национальной идеи» как приоритетного комплекса идеалов, мировоззренческих ориентаций и ценностей, направленных к поиску смысла существования азербайджанского общества, а также ответа на вопрос: какой эта идея должна быть, какова ее сущность, в чем ее предназначение, из чего состоит ее содержание, на что она опирается? Все эти вопросы, особо отмечает автор, требуют научного ответа. Только после этого, убежден он, мы сможем определиться с национальной идеей, которая будет освещать нам путь в будущее. «Национальная идея – это смысл общества и государства, тот самый смысл, без которого ни общество, ни государство не имеют будущего, исторически нежизнеспособны», - пишет академик.

Исследование отличается, в первую очередь, не традиционным подходом к изучению этой актуальной темы. Автор не идет по стопам исследователей, изучающих историю формирования азербайджанского этноса и азербайджанского государства. Он по-новому освещает многие аспекты этногенеза азербайджанского народа. Для более ясного представления и глубокого познания этапов формирования национальной идеи академик Рамиз Мехтиев впервые применяет антропологический и генетический подходы. Ученый считает, что прежде всего необходимо всесторонне изучать исторические факты, поскольку без их наставлений, поучительной особенности нельзя полностью понять этнокультурную сущность народа: «История – это философия, которая учит с помощью примеров. Достаточно бросить взгляд на окружающий мир, чтобы увидеть повседневное воздействие силы примера. Стоит только обратить свой взгляд вовнутрь, чтобы обнаружить, почему пример обладает такой силой».

Говоря об этногенезе, этнических корнях народа, академик отмечает, что исследовать их без антропологического материала никак нельзя. «Только антропологические данные являются важным основанием для определения тех этнических слоев, из которых формируется этнос, а затем и нация». Рассматривая этот вопрос, автор приводит целый ряд ценных данных, благодаря чему четко вырисовываются антропологические, а также этнические особенности азербайджанского народа. Следует особо подчеркнуть, что в монографии приведен богатый материал об антропологических типах народов Кавказа, психических особенностях различных этносов, генетических свойствах человека.

Труд академика Рамиза Мехтиева ценен и тем, что в нем ставятся и четкие задачи перед азербайджанской наукой по изучению этногенеза. Как подчеркивает ученый, необходимо заняться глубоким изучением антропологии, молекулярно-генетической базы, палеоантропологии и этнопсихологии азербайджанского народа, роли природно-географической среды, данные которых являются весьма необходимыми для научных выводов об этногенезе азербайджанского народа.

В монографии прослеживаются самые значительные этапы формирования национальной идеи, азербайджанского народа. Глубоко рассматриваются истоки формирования национальной идеи в Азербайджане на рубеже XIX-XX веков, в советский период, когда предпринимались попытки уничтожения национальной идентичности народа. В первой книге большое внимание уделено также титанической деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева по социально-экономическому, духовно-культурному прогрессу Азербайджана в период руководства республикой в советские годы. Автор подчеркивает, что уникальность Гейдара Алиева как великой личности состоит в том, что в условиях тоталитарного коммунистического режима он решал проблемы общества, которые вели к развитию и расцвету нации в будущем. «Вопросы азербайджанской национальной идеи не могут рассматриваться в абстрактных рассуждениях… Проблемы формирования национальной идеи и борьбы за ее реализацию зиждутся именно на решении повседневных проблем общества, обеспечении нормальных условий для социально-экономической жизни людей, на их моральной и духовной готовности совершать поступки во имя достижений заветной цели», - пишет Р.Мехтиев, призывая также не забывать о роли личности в продвижении высоких замыслов и национальных идей.

Ученый затрагивает и вопрос этногенеза армян, которые искажают не только свое происхождение, связывая свои корни с совсем чужими для них народами, но и распространяют ложную информацию об этногенезе азербайджанцев. Нашедшие отражение в монографии убедительные исторические факты, приводимые как самими армянскими историками, так и зарубежными исследователями, разносят в пух и прах псевдоисторическую армянскую школу.

Читатель найдет в книге информацию о том, как начинался карабахский конфликт, как армяне ложью пытались убедить советское руководство, научную общественность о принадлежности Нагорного Карабаха к так называемой «Великой Армении», и как потворствовало тогдашнее советское руководство этому своим абсолютным бездействием.

Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций

Вторая книга двухтомника академика Рамиза Мехтиева называется «Национальная идея Азербайджана в эпоху глобальных трансформаций». Она посвящена анализу проблемы создания независимого Азербайджанского государства на исходе XX века, формированию национальной идентичности в современный период.

Как продолжение исследования исторических моментов формирования национальной идеи, академик Рамиз Мехтиев во второй книге детально анализирует процессы, происходившие в первые годы независимости Азербайджана, раскрывает структурные свойства государственного строительства, рассматривает те основополагающие элементы, которые необходимы для образования национальной идеи и государственности.

Академик Рамиз Мехтиев научным подходом детально раскрывает всю сложность государственного строительства, сохранения независимости, национальных ценностей. Ученый убедительно демонстрирует, что возвращение к власти в первые годы независимости страны великого лидера Гейдара Алиева спасло страну от верной гибели и определило ее будущее. «У него было четкое видение того, по какому пути должен идти Азербайджан, и Гейдар Алиев предложил концепцию, состоявшую из решения трех основных задач: во-первых, создание в стране политической стабильности; во-вторых, обеспечение многовекторной внешней политики; в-третьих, реализация нефтяной стратегии, которая должна была лечь в основу социально-экономической политики развития и вывода страны на передовые позиции в мире», - отмечает автор.

Думается, что читателю будет интересно ознакомиться с документами, которые проливают свет на многие скрытые политические процессы, имевшие геополитическое значение на фоне интересов сильных государств в регионе. Автор системно выделяет этапы формирования национальной идеи Азербайджана, и подробно описывает политические события тех времен, которые оказывали влияние на национальное самосознание.

Академик Рамиз Мехтиев выражает уверенность в том, в эпоху глобальных трансформаций наша страна должна перейти к качественно новому технологическому обществу, опираться на креативную молодежь: «Государство, где преобладает здоровая и креативная молодежь, имеет больше шансов для динамического роста экономики, развития сфер жизнедеятельности общества. Смысл инновации – в креативности, изменении образца, создании нового. Процесс построения в Азербайджане общества XXI века не может не опираться на креативный потенциал молодого инноватора».

Автор отмечает, что начавшийся в 2003 году новый этап развития сегодня продолжается государством для достижения всеобщей модернизации страны. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева нацелен на достижение этой цели на основе создания человеческого капитала, внедрения новейших достижений науки, новых технологий и новых методов управления. Привлекают внимание отмеченные автором пути формирования национальной креативной элиты, определение креативного класса, представители которого ориентированы на инновации и нацелены на экономическое развитие.

Ученый убежден, что Азербайджан наделен необходимыми ресурсами, чтобы сохранить в эпоху глобализации свой национально ориентированный путь развития. И дальнейшее укрепление государственной власти является гарантией реализации национальной идеи в современных условиях.

Академик Рамиз Мехтиев выражает глубокую убежденность, в том, что благодаря государственным талантам Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ и дальше будет идти по пути социально-экономического развития на уровне требований XXI века, по пути решения задач национальной идеи. «Этот созидательный путь приведет Азербайджан к новому постиндустриальному обществу... А создание постиндустриального общества и есть основная цель национальной идеи азербайджанского народа в XXI веке», - подчеркивает автор.

Двухтомник адресован философам, историкам, социологам, политологам, а также всем, кто следит за новейшими разработками в гуманитарной науке, интересуется теориями социального развития.

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