Белорусский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира в Баку в опорном прыжке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Белорусский гимнаст Павел Булавски завоевал золотую медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в опорном прыжке.

В финале его результат составил 14,283 балла.

Второе место занял представитель Филиппин Карлос Эдриэль Юло, набравший 14,183 балла, а "бронза" досталась Константину Кузовкову из Грузии.

Сегодня в Баку в Национальной гимнастической арене стартовал последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день проходят финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан сегодня в финалах представляет Юлия Иншина в вольных упражнениях.

Всего в соревнованиях, где сегодня разыгрываются оставшиеся пять комплектов медалей, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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