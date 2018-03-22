Госагентсво обратилось к водителям Азербайджана в связи с работами на дорогах

БАКУ /Trend/ - Сегодня, а также с завтрашнего утра вплоть до вечера, будут проводиться работы по нанесению дорожной разметки на 82-110-километровом участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-Грузия.

Об этом в четверг сказал глава пресс-службы Государственного агентства "Автомобильные дороги Азербайджана" Анар Наджафли.

В сообщении, водителей просят проявлять осторожность при движении на указанном участке дороги, соблюдать временно установленные дорожные знаки.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)