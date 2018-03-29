В Баку содержание пыли в воздухе превысило норму на 32%

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе по состоянию на 15:00 четверга превысило санитарную норму на 32 процента, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов.

Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства работает в усиленном режиме в связи с наблюдаемой в Баку и на Абшеронском полуострове пыльной и туманной погодой, каждые три часа проводя наблюдения за состоянием атмосферы.

Напомним, что согласно данным автоматических стационарных станций сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове по состоянию на 09:00 содержание пыли в воздухе превысило санитарную норму на 20 процентов, в 12:00 - на 25 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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