В Баку содержание пыли в воздухе превысило норму на 32%

29 марта 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове содержание пыли в воздухе по состоянию на 15:00 четверга превысило санитарную норму на 32 процента, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов.

Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства работает в усиленном режиме в связи с наблюдаемой в Баку и на Абшеронском полуострове пыльной и туманной погодой, каждые три часа проводя наблюдения за состоянием атмосферы.

Напомним, что согласно данным автоматических стационарных станций сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове по состоянию на 09:00 содержание пыли в воздухе превысило санитарную норму на 20 процентов, в 12:00 - на 25 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку в последние дни температура выше климатической нормы - минэкологии
Общество 21 ноября 2017 17:39
В Азербайджане мужчина срубил иву и был оштрафован на крупную сумму
Общество 26 июля 2017 17:01
Сильный ветер в Баку стихнет к ночи
Общество 31 марта 2017 17:56
В Азербайджане в Международный женский день ожидается умеренная и стабильная погода
Общество 6 марта 2017 16:16
В Азербайджане формируются новые оползневые зоны
Общество 14 ноября 2016 16:36
В Азербайджане сделаны очередные снимки детенышей кавказского леопарда (ФОТО)
Общество 4 октября 2016 20:44
В Азербайджане штрафы за нарушения экологического законодательства составили почти 400 тыс. манатов
Общество 1 августа 2016 15:27
В Азербайджане оценят экологический ущерб от пожара на морской платформе
Общество 9 декабря 2015 18:04
В Азербайджане задержаны браконьеры-иностранцы
Общество 27 октября 2015 13:08
Каспийским тюленям вновь грозит опасность - минэкологии
Общество 23 октября 2015 17:58
Минэкологии опровергло пожар в Тертерском районе Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 29 июля 2015 20:20
В Азербайджане предотвращен лесной пожар
Общество 27 июля 2015 11:09
На ряде рек Азербайджана ожидаются паводки - минэкологии (ФОТО)
Общество 10 апреля 2015 13:20
Незаконная охота дорого обошлась азербайджанским браконьерам
Общество 7 ноября 2014 12:31
Азербайджан предлагает ввести мораторий на вылов кильки на Каспии
Общество 11 марта 2014 14:19