Минобразования Азербайджана сделало предупреждение в связи с погодными условиями

29 марта 2018 22:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана сделало предупреждение в связи с погодными условиями.

"Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии природных ресурсов с 30 по 31 марта погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, будет дуть сильный (опасный) северо-западный ветер.

Министерство образования призывает студентов и учеников быть внимательными, в особенности призывает родителей малолетних учеников контролировать своих детей. В то же время просьба к руководителям образовательных учреждений, действующих в Баку и на Абшеронском полуострове, обратить особое внимание на соответствующие меры безопасности в указанные дни", - говорится в предупреждении министерства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Рауф Гулиев)

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