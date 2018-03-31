В результате сильного ветра в Азербайджане нанесен ущерб в размер 35 тысяч манатов (ФОТО/ВИДЕО)

31 марта 2018 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате нестабильной и ветреной погоды, которая наблюдается в Азербайджане со вчерашнего дня, дорожному хозяйству был нанесен серьезный ущерб, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог.

Сильный ветер обрушил дорожные знаки и информационные табло, установленные на улицах и проспектах Баку, в том числе на автомобильных дорогах. В общей сложности, по предварительным данным, стоимость нанесенного ущерба составила 25 тысяч манатов.

Кроме этого, на 18 километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, в Гарадагском районе Баку перевернулись два грузовых автомобиля. Две грузовые машины марки Scania и Iveco, которые двигались из Баку в направлении Газаха, перевернулись. В результате выведены из строя железные балки и два фонарных столба. В итоге, дорожному хозяйству нанесен ущерб в размере 10 тысяч манатов.

После рассмотрения фактов, информация о нанесенном ущербе была направлена в соответствующие органы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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