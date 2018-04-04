В UNEC состоялась презентация книги, посвященная шехидам апрельских боев (ФОТО)

4 апреля 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялась презентация книги «Наши герои – наша кровавая память», сообщает вуз в среду.

Книга, подготовленная Общественным объединением «Выпускники университетов Турции» (TUMİB) при финансовой поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана, посвящена светлой памяти шехидов апрельских боев.

Проректор по работе со студентами UNEC, доцент Саадат Гандилова отметила, что апрельские бои показали силу Вооруженных сил Азербайджана, боевые способности солдат и офицеров, профессионализм армии. Подчеркнув, что в апрельских боях два выпускника UNEC - Турал Дадашов и Махир Мирзоев - героически сражаясь, стали шехидами, проректор отметила, что такие издания как «Наши герои – наша кровавая память» имеют большое значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

Начальник отдела министерства обороны, полковник Рауф Демиров рассказал об успешных результатах апрельских боев, обратил внимание на историческое значение этих боев. Было отмечено, что апрельские бои - летопись героизма и мощи азербайджанской армии. Демиров выразил уверенность, что в результате целенаправленной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ближайшем будущем азербайджанские земли, находящиеся под оккупацией, будут освобождены.

Говоря о славных апрельских боях, которые являются яркой историей азербайджанской армии, председатель TUMİB отметил, что представленная книга является первым энциклопедическим изданием о сынах родины, ставших шехидами в апрельских боях. Заведующий сектором патриотического и гражданского воспитания отдела по работе с молодежью министерства молодежи и спорта Али Мамедов рассказал о мужестве нашей армии, проявленного в апрельских боях и призвал молодежь к героизму и патриотизму. Председатель Общества молодых ученых, аспирантов и магистров Ильгар Оруджов отметил, что апрельские бои являются одной из ярких военных страниц нашего народа.

Родители выпускников UNEC – шехидов апрельских боев – мать Турала Дадашова Камаля Дадашова, отец Махира Мирзоева Сабир Мирзоев поделились воспоминаниями о своих сыновьях. Говоря о светлой памяти своих сыновей, ставших шехидами, родители отметили заботу, проявляемую государством семьям шехидов.

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Azernews Newspaper
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