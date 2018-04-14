Началось строительство новой автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, Агенством автомобильных дорог Азербайджана дан старт строительству, начиная с поселка Г.З.Тагиева, новой автомобильной дороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Россией, говорится в сообщении агентства, распространенном в пятницу.

Автомобильная дорога М-1 Баку-Губа-государственная граница с Россией, начинающаяся от поселка Г.З.Тагиева с 45 километра этой магистральной дороги, длиной 97 километров спроектирована в соответсвие с техникой 1b.

Для того, чтобы устранить какие-либо препятствия на дороге, планируется установка моста, подземного перехода, водосточных труб, установка освещения, бетонных заборов, бетонных бардюров, проведение мероприятий по охране экологии и окружащей среды, установка заборов на обеих частях дороги.

Спроектированная магистральная дорога большей частью проходит через населенные пункты и промышленные предприятия. Также планируется построить переходы для животных с целью снижения отрицательного воздействия дороги на окружающую среду.

Ремонтные работы проводятся под непосредственным контролем Государственного агентства автомобильных дорог.

Общая длина данной автомобильной дороги составляет 208 километров, длина дороги Баку-Алят-Астара составляет 312 километров.

Напомним, что 7 декабря 2017 года с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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