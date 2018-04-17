ГЭЦ Азербайджана о числе участвующих в экзаменах на замещение руководящих должностей госслужбы

БАКУ /Trend/ - В экзаменах по приему на государственную службу, проведенных в этом году в Азербайджане, участвовало более трех тысяч человек, сказала во вторник председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, выступая на семинаре, посвященном проекту о современном лидерстве в государственном секторе стран-членов "Восточного партнерства".

По ее словам, при этом в экзаменах по замещению административных руководящих должностей группы А участвовало очень мало претендентов.

Она отметила, что для участия в этих экзаменах регистрацию прошли 127 кандидатов, из которых в экзамене приняли участие 125, и только 41 сдал его успешно.

В настоящее время по этим должностям госслужбы имеется достаточно вакансий, сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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