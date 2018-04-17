ГЭЦ Азербайджана о числе участвующих в экзаменах на замещение руководящих должностей госслужбы

17 апреля 2018 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В экзаменах по приему на государственную службу, проведенных в этом году в Азербайджане, участвовало более трех тысяч человек, сказала во вторник председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, выступая на семинаре, посвященном проекту о современном лидерстве в государственном секторе стран-членов "Восточного партнерства".

По ее словам, при этом в экзаменах по замещению административных руководящих должностей группы А участвовало очень мало претендентов.

Она отметила, что для участия в этих экзаменах регистрацию прошли 127 кандидатов, из которых в экзамене приняли участие 125, и только 41 сдал его успешно.

В настоящее время по этим должностям госслужбы имеется достаточно вакансий, сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ГЭЦ Азербайджана о трудностях при подготовке бакалавров к экзамену в магистратуру
Общество 3 апреля 20:58
Минобразования Азербайджана об одинаковых требованиях к ученикам городских и сельских школ
Общество 3 апреля 20:19
Малейка Аббасзаде о проблемах на этапе собеседования при приеме на госслужбу
Общество 5 марта 20:59
В Азербайджане бакалавры, не набравшие минимальный балл, допущены ко второму этапу экзамена в магистратуру
Общество 5 марта 18:58
В Азербайджане самые высокие результаты на экзаменах в резидентуру показали по лечебному делу и педиатрии
Общество 23 января 17:53
Высшее образование Азербайджана необходимо интегрировать в европейское пространство - Аббасзаде
Общество 18 января 15:52
В Азербайджане введена новая модель оценивания знаний школьников
Общество 12 января 18:40
В Азербайджане будет создан Центр карьерного развития
Общество 28 декабря 2017 17:11
В Азербайджане экзамены по приему на госслужбу будут проводиться ежегодно
Общество 25 декабря 2017 19:29
Некоторые госорганы Азербайджана не сообщают о вакансиях в экзаменационный центр
Политика 30 ноября 2017 16:52
В Азербайджане и в 2019 г. будет действовать 700-балльная система при приеме в вузы
Общество 28 сентября 2017 17:00
Малейка Аббасзаде о новой системе проверки письменных работ на выпускных экзаменах
Общество 28 сентября 2017 15:42
Экзаменационные ответы будут проверяться компьютерами, и экспертами – ГЭЦ Азербайджана
Общество 22 сентября 2017 15:17
Малейка Аббасзаде: Предметы на выпускных экзаменах в 2019 году не изменятся
Общество 22 сентября 2017 13:54
Малейка Аббасзаде: Изменения в приемных экзаменах произойдут в 2019 году
Общество 22 сентября 2017 12:29
В Азербайджане госслужащие должны будут раз в пять лет сдавать экзамен - ГЭЦ
Общество 1 августа 2017 17:31
Малейка Аббасзаде: Вакантные места в вузы будут объявлены после 15 августа
Общество 1 августа 2017 13:08
В Азербайджане допустившие нарушения в сфере госслужбы будут привлечены к ответственности - Малейка Аббасзаде
Общество 10 июля 2017 16:07