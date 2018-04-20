В Азербайджане обсуждается вопрос об ограничении спонсорства производителей товаров, реклама которых запрещена

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялось заседание комитета по правам человека Милли Меджлисе (парламента) Азербайджана, на котором обсуждались годовой отчет омбудсмена и изменения в законы «О СМИ» и «Об авторском праве и смежных правах».

В изменениях, предлагаемых в закон «О СМИ», в СМИ спонсорами не могут выступать лица, занимающиеся производством или продажей товаров, реклама которых запрещена законом «О рекламе» (статья 21.1.1).

Размещение торгового знака рекламодателей, названия и лого спонсора в объявлениях, публикуемых в периодических печатных изданиях, считается рекламой.

Также статью 1.3 закона предлагается дополнить частью шесть, согласно которой спонсорская реклама распространяется в соответствии с законом о рекламе. Также в статью 45 предлагается добавить часть семь: «Несправедливая, неточная и скрытая реклама опровергается с учетом требований закона «О рекламе».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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