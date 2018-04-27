Выступать в Баку - одно удовольствие - грузинская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Выступать в Баку для меня - одно удовольствие, сказала в пятницу Trend грузинская "художница" Элина Валиева на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

Она выразила надежду, что сможет отобраться в финал соревнований.

"Абсолютно все соперницы достойны выхода в финал. Главное - вовремя собраться и не расслабляться. Однако почти все, кто приехал в Баку, имеют шансы на финалы. Очень много сильных гимнасток, за призовые места будет высокая конкуренция", - сказала Валиева.

Она рассказала, что ранее уже бывала в Баку.

"В 2014 году я выступала здесь на чемпионате Европы, и это были мои первые крупные соревнования. Этот опыт мне позволил выступить на чемпионате мира в прошлом году. Также я бывала в Баку на этапах Кубков мира", - сказала Валиева.

Она добавила, что в Баку очень красиво и уютно, а выступать здесь – одно удовольствие.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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