Азербайджан из тех стран, где Гран При я никогда не пропускаю - Берни Экклстоун

БАКУ /Trend/ - Азербайджан из тех стран, где Гран При я никогда не пропускаю, сказал в интервью изданию Autosport бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун.

“Смотрите, как преобразились гонки в Азербайджане. И народу на трибунах становится больше и больше каждый год. Вы не можете отрицать, что Баку – очень красивый и гостеприимный город, который с удовольствием посещают туристы из разных стран. Я только и слышу английскую речь повсюду в городе. Азербайджан, Бахрейн и, бесспорно, Россия – это те Гран При, которые я никогда не пропускаю», - сказал он.

Экс-глава менеджмента, также затронул обсуждение изменений, которые предлагает ввести Liberty Media в Формулу 1.

«Я все еще нахожусь внутри структуры, но не принимаю участия в ежедневном управлении, не очень вникаю в то, что они там сейчас обсуждают с командами. Не потому, что не хочу, а потому что они сами пока не до конца понимают, что они делают, а главное – какова цель всех этих изменений. Многое из того, что обсуждается, либо уже когда-то было, либо не прижилось, либо просто не имеет смысла», - сказал Экклстоун.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при. Будет также проведено первое соревнование в Формуле 2.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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