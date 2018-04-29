В Баку прошла церемония награждения призеров индивидуальных финалов Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

29 апреля 2018 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров индивидуальных финалов Кубка мира по художественной гимнастике.

Напомним, что в упражнениях с обручем первое место заняла Мария Сергеева (Россия), второе место - Катерина Галкина (Беларусь), а третье - Лаура Зенг (США).

В упражнениях с мячом первое место досталось Екатерине Селезневой, второе - Марии Сергеевой (обе Россия), а третье - Кахо Минагава (Япония).

В соревнованиях с булавами места распределились следующим образом: первое - Влада Никольченко (Украина), второе - Боряна Калейн (Болгария), а третье - Мария Сергеева.

С лентой победу вновь праздновала Мария Сергеева, второе место заняла - Катрин Тасева (Болгария), а третье - Влада Никольченко.

Медали победителям и призерам вручали директор спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Рафиг Бейбудов, начальник отдела министерства образования Азербайджана Васиф Мамедов, член организационного комитета соревнований Камран Рамазанов и директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

Также были вручены кубки Международной федерации гимнастики (FIG) по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года.

В упражнениях с обручем кубок достался Боряне Калейн, с мячом - Екатерине Селезневой, с булавами - Владе Никольченко, а с лентой - Катрин Тасевой.

Награды вручила технический делегат FIG Кэролайн Хант.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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