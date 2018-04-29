В Баку прошла церемония награждения групповых команд в рамках Кубка мира (ФОТО)

29 апреля 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку прошла церемония награждения победителей соревнований Кубка мира по художественной гимнастике среди групповых команд.

Напомним, что в упражнениях с пятью обручами победу одержала болгарская команда, второе место заняли итальянки, а третье азербайджанские гимнастки. В соревнованиях с тремя мячами и двумя скакалками победа досталась болгаркам, второе место заняли японские грации, а третье - украинская команда.

Награды вручали член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, тренеры Федерации Анастасия Просекина и Евгения Жидкова, менеджер Федерации Азер Новрузов и член судейского комитета Любовь Черкашина.

Также были вручены кубки Международной федерации гимнастики (FIG) по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года.

В обоих упражнениях кубки достались итальянским гимнасткам. Награды вручила техделегат FIG Кэролайн Хант.

В воскресенье прошли финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определились победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляла групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимали участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступали в индивидуальной программе, а 83 гимнастки - в групповых упражнениях.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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