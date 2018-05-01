В Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева будет представлен портрет Шаха Исмаила, привезенный из галереи Флоренции

1 мая 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и посольства Италии в Азербайджане планируется проведение в Баку выставки, на которой будут экспонироваться портреты Шаха Исмаила и его сына. Об этом сказал во вторник журналистам посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Портрет Шаха Исмаила будет привезен в Баку из флорентийской галереи Уффици.

Дипломат подчеркнул, что проведение данной выставки запланировано также с учетом важного значения личности Шаха Исмаила для Азербайджана.

Было отмечено, что Италия - дружественная Азербайджану страна, и проведение выставки будет высоко оценено.

Дипломат добавил, что на данном этапе идут переговоры, поэтому он не может назвать точную дату проведения выставки, но, возможно, она состоится в октябре.

(Автор: Джани Бабаева)

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