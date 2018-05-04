Завершился футбольный турнир БГУ в честь 95-летия общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла торжественная церемония награждения победителей футбольного турнира, посвященного 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева., сообщает вуз в пятницу.

Открывая мероприятие, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, напомнив слова общенационального лидера Гейдара Алиева «Образование - это будущее нации», подчеркнул важность, придаваемое сфере образования в области государственного строительства в независимом Азербайджане. Академик поздравил победителей турнира, в котором принимали участие команды 17 факультетов БГУ.

Первое место заняла команда исторического факультета, второе – механико-математического факультета. Третье место поделили команды геологического факультета и факультета прикладной математики.

После церемонии награждения мероприятие продолжилось концертной программой.

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